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НОВОСТИ

Собянин: Москва продолжит внедрять медицинские ИИ-сервисы в работу поликлиник

12:40 26.06.2026

В поликлиниках города Москвы продолжат развивать систему умного приема. По словам мэра Сергея Собянина, он будет ключевым элементом новой модели организации амбулаторной помощи, главная задача которой — сделать прием максимально результативным для пациента и врача.

«Ежедневно в московские поликлиники обращаются порядка 250 тыс. человек, - отметил мэр. - Почти треть из них приходят за справкой, рецептом или больничным. Теперь в ряде случаев их можно получать онлайн. С начала года с помощью телемедицинского сервиса продлено больше одного миллиона рецептов, закрыто около 600 тысяч больничных листов. Также в электронном формате сегодня доступно порядка 70 процентов медицинских справок. Умный прием — система, которая позволяет перейти от медицины по факту болезни к медицине выявления рисков и предрисков».

По словам градоначальника, умные сервисы должны сократить число визитов, не требующих осмотра врачом, и сэкономить время пациентов. Также сегодня в цифровом виде оформляются 19 видов документов, а 12 из них можно не только заказать, но и получить онлайн. Например, можно получить онлайн справку о допуске к спорту или о профилактических прививках.

Система умного приема начала работать в московских поликлиниках с 2025 года. Она позволяет перейти от медицины по факту болезни к медицине выявления рисков и предрисковых состояний. При онлайн-записи на прием пациенту нужно указать причину визита. Если он выбирает «Плохое самочувствие или боль», то к работе подключается умный сервис: уточняет жалобы и собирает первичную информацию перед посещением врача. При этом ИИ-сервис формирует сводку из электронной медицинской карты пациента о его предыдущих обращениях, исследованиях, выписанных лекарствах и вызовах скорой, которые имеют отношение к жалобам при онлайн-записи. Все эти сведения врачу доступны заранее и потому он проводит прием максимально эффективно. ИИ-сервис подготовил уже более 28 млн таких сводок, что повысило качество приема, а доля ошибок при заполнении протокола, назначении лечения и диагностического поиска уменьшилась. В городских поликлиниках умный прием высвободил уже более 600 тыс. часов рабочего времени медиков.

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