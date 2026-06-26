В РФ с начала года выявлено на 13% больше налоговых преступлений, чем за прошлый год — МВД
13:00 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранители в текущем году выявили 2 600 налоговых преступлений, что на 13% больше показателей прошлого года. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
«В целом в текущем году выявлено 2 600 налоговых преступлений. По сравнению с предыдущим периодом рост составил почти 13%», — сказал он.
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