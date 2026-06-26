В РФ с начала года выявлено на 13% больше налоговых преступлений, чем за прошлый год — МВД

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители в текущем году выявили 2 600 налоговых преступлений, что на 13% больше показателей прошлого года. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

«В целом в текущем году выявлено 2 600 налоговых преступлений. По сравнению с предыдущим периодом рост составил почти 13%», — сказал он.