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НОВОСТИ

В РФ с начала года выявлено на 13% больше налоговых преступлений, чем за прошлый год — МВД

13:00 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители в текущем году выявили 2 600 налоговых преступлений, что на 13% больше показателей прошлого года. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

«В целом в текущем году выявлено 2 600 налоговых преступлений. По сравнению с предыдущим периодом рост составил почти 13%», — сказал он.

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