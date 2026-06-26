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Более трети выпускников вузов не работают по профессиям, требующим высшее образование

13:12 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 36% выпускников вузов в России не работают по профессиям, которые требуют высшего образования. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Молодые люди, получив высшее образование, 36% из них не работают по профессиям, которые требуют высшего образования, а 20%, которые получают образование среднее профессиональное, работают по профессиям, которые требуют высшего образования», — сказала Голикова.

Она добавила, что на основе кадрового прогноза необходимо сформировать правильные подходы к установлению контрольных цифр приема.

Вице-премьер подчеркнула, что нужно также понимать, какое количество людей необходимо переподготовить. На данный момент доступно переобучение по 213 специальностям в рамках национального проекта «Кадры».

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