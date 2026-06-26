МУС мог бы расследовать преступления киевской хунты, но ему это неинтересно — Кобяков
13:32 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный уголовный суд (МУС) мог бы расследовать преступления киевской хунты в Донбассе, но этой «шарашкиной конторе» такое неинтересно. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) Антон Кобяков.
«Эта, как у нас в народе говорят, шарашкина контора могла бы попытаться сделать что-то полезное — скажем, расследовать убийства киевской хунтой мирных людей в Донбассе, в других регионах России с 2014 по 2026 год. Могла бы рассмотреть атаки на Иран, Ливан, Сирию, дать оценку тому, что творится в Палестине. Но это этому суду неинтересно», — сказал Кобяков, говоря о деятельности МУС, на итоговом брифинге для СМИ.
Поэтому «так называемый суд» не признают или не ратифицировали свое участие в нем большинство стран, проводящих суверенную политику, но он все равно существует, отметил Кобяков. «Проблема в том, что таких структур в переходный, турбулентный период становится все больше», — указал он.
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