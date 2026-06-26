14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим совершает теракты против мирного населения и гражданской инфраструктуры России при молчаливом согласии большинства европейских правительств. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на IV Международном антифашистском конгрессе.

«В крупнейший очаг неонацизма усилиями глобалистских европейских структур превращена Украина. При молчаливом согласии большинства европейских правительств киевский режим совершает теракты против мирного населения и гражданской инфраструктуры Российской Федерации, осуществляет масштабную дискриминацию и уничтожение по этническому и религиозному признаку собственных граждан. Фактически действует так же, как действовали его идейные кумиры — агрессивные украинские националисты — в 30-х — 40-х годах прошлого века, предавшие своих соотечественников и верно служившие их поработителям. Эту преемственность украинская диктатура навязчиво пытается закрепить на государственном уровне, собирая сегодня по всему миру останки коллаборационистов, убивавших людей по национальному признаку, и с почестями их перезахоранивая», — сказал он.

Глава военного ведомства обратил внимание на разгул украинских этно-националистических банд в ряде стран ЕС. «Но „нацистский монстр“ не может быть замкнут в границах одного государства. Сегодня украинские этно-националистические банды активно занимаются криминальной деятельностью на территории Польши, Прибалтики и ряда других государств Евросоюза. Созданную таким образом угрозу стабильному функционированию государства и государственной власти европейские режимы пытаются купировать, не пресекая распространение неонацизма в „украинском обличье“, а взращивая своих ультраправых радикалов-неонацистов, которым на откуп дается внутренняя безопасность страны и противостояние украинским националистам», — указал министр. Но это заигрывание с радикальным национализмом несет Европе все более ощутимую угрозу, предупредил Хренин. Он также подчеркнул, что утверждение западных политиков о том, что в их странах нет проявлений неонацизма, не выдерживает никакой критики.