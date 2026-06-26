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Макрон не может быть «адвокатом и пресс-секретарем Вашингтона» — Песков

14:12 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эммануэль Макрон не может быть «адвокатом и пресс-секретарем Вашингтона», рассуждая, являются ли США нейтральной стороной конфликта на Украине. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Что касается заявлений президента Макрона, здесь трудно судить. Я не думаю, что президент Макрон может как-то претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона», — сказал Песков, комментируя слова французского лидера о том, что после саммита G7 США больше не являются нейтральным посредником по Украине.

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