РФ — лидер по инвестициям в Белоруссию, заявил Путин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия лидирует по объему накопленных инвестиций в Белоруссию — их объем достигает 4 млрд долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении Форуму регионов РФ и Белоруссии.

«Россия лидирует по накопленным инвестициям в белорусскую экономику — порядка 4 млрд долларов, — поделился он. — Во всех областях республики работают компании с российским капиталом, а в целом по стране их около 2,5 тыс.».