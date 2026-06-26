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РФ — лидер по инвестициям в Белоруссию, заявил Путин

14:32 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия лидирует по объему накопленных инвестиций в Белоруссию — их объем достигает 4 млрд долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении Форуму регионов РФ и Белоруссии.

«Россия лидирует по накопленным инвестициям в белорусскую экономику — порядка 4 млрд долларов, — поделился он. — Во всех областях республики работают компании с российским капиталом, а в целом по стране их около 2,5 тыс.».

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