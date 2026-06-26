15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Швейцарская разведка считает, что Россия в контексте СВО превосходит Украину как в материальном, так и в кадровом отношении. Такая оценка содержится в ежегодном докладе Федеральной разведывательной службы конфедерации.

«Россия превосходит Украину в войне как в материальном, так и в кадровом отношении, — говорится в документе. — Нехватка личного состава у Украины приводит к появлению слабых мест в обороне, а это, в свою очередь, — к потере территорий».

Эксперты швейцарской разведки сходятся во мнении, что «российские войска продолжают продвижение» в зоне СВО. «Весьма вероятно, что российские вооруженные силы сохранят инициативу до конца 2026 года», — говорится в докладе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ходе спецоперации придет туда, куда нужно. Президент отметил, что Вооруженные силы Украины бьют по гражданским объектам в России, чтобы раскачать общество и создать неуверенность в действиях российских вооруженных сил.