Разведка Швейцарии признала превосходство РФ и утрату территорий Киевом
15:00 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швейцарская разведка считает, что Россия в контексте СВО превосходит Украину как в материальном, так и в кадровом отношении. Такая оценка содержится в ежегодном докладе Федеральной разведывательной службы конфедерации.
«Россия превосходит Украину в войне как в материальном, так и в кадровом отношении, — говорится в документе. — Нехватка личного состава у Украины приводит к появлению слабых мест в обороне, а это, в свою очередь, — к потере территорий».
Эксперты швейцарской разведки сходятся во мнении, что «российские войска продолжают продвижение» в зоне СВО. «Весьма вероятно, что российские вооруженные силы сохранят инициативу до конца 2026 года», — говорится в докладе.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ходе спецоперации придет туда, куда нужно. Президент отметил, что Вооруженные силы Украины бьют по гражданским объектам в России, чтобы раскачать общество и создать неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
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