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Путин заявил о планах проложить высокоскоростную ж/д магистраль Москва — Минск

15:12 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Белоруссия планируют проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Минск. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к Форуму регионов РФ и Белоруссии.

Глава государства напомнил, что в апреле были запущены трансграничные пригородные поезда Смоленск — Витебск и Смоленск — Орша, на очереди открытие сообщения по маршрутам Великие Луки — Витебск, Великие Луки — Полоцк, Брянск — Гомель.

«В планах — прокладка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск», — указал российский лидер.

Путин также уточнил, что для транспортировки белорусской экспортной продукции задействуется железнодорожная и портовая инфраструктура российских регионов.

«В отношении российских и белорусских товаров, перевозимых в третьи страны автотранспортом, поэтапно вводится безразрешительный порядок транзита», — добавил он.

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