Путин заявил о планах проложить высокоскоростную ж/д магистраль Москва — Минск
15:12 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Белоруссия планируют проложить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Минск. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к Форуму регионов РФ и Белоруссии.
Глава государства напомнил, что в апреле были запущены трансграничные пригородные поезда Смоленск — Витебск и Смоленск — Орша, на очереди открытие сообщения по маршрутам Великие Луки — Витебск, Великие Луки — Полоцк, Брянск — Гомель.
«В планах — прокладка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск», — указал российский лидер.
Путин также уточнил, что для транспортировки белорусской экспортной продукции задействуется железнодорожная и портовая инфраструктура российских регионов.
«В отношении российских и белорусских товаров, перевозимых в третьи страны автотранспортом, поэтапно вводится безразрешительный порядок транзита», — добавил он.
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