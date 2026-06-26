РФ и Украина провели обмен пленными по формуле «160 на 160»

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия вернула из украинского плена 160 российских военных, взамен Украине передано 160 военных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«26 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен переданы 160 военнопленных ВСУ. Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова», — сказали там.