Штатная численность МЧС РФ увеличена до 307 тыс. человек — указ президента
17:00 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин увеличил своим указом предельную штатную численность МЧС России до 307 тыс. человек, соответствующий документ выложен на портале официального опубликования правовых актов.
«Установить предельную штатную численность Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в количестве 307 101 единицы», — говорится в тексте указа.
Ранее штатная численность министерства составляла 303 107 человек.
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