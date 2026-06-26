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Небольшой самолет врезался в самое высокое здание в Пекине — NYT

17:12 26.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция прибыла к самому высокому небоскребу Чайна-Цзунь в столице Китая, поскольку, по словам очевидцев, в здание врезался небольшой самолет. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По словам одного из сотрудников расположенного неподалеку спортзала, самолет врезался в башню около 18:00 (11:00 мск). Он также рассказал изданию, что позже женщину с травмой головы увезли на машине скорой помощи. Однако, как подчеркивает NYT, оперативно проверить достоверность информации не удалось. На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как с небоскреба падают обломки.

Согласно информации агентства Reuters, на месте инцидента вокруг Чайна-Цзунь сосредоточено большое количество полиции. Дороги, ведущие к зданию, перекрыты.

Чайна-Цзунь, или башня CITIC, — это 108-этажный небоскреб. В нем находится штаб-квартира государственного конгломерата CITIC Group.

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