В районе Ормузского пролива США и Иран обменялись ударами

09:00 Источник: Интерфакс

Военные США атаковали ряд иранских объектов в районе Ормузского пролива, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Эти данные позже подтвердили и в американском военном командовании. Там пояснили, что американские удары являются ответом на совершенную иранскими БПЛА атаку против коммерческого судна в Ормузском проливе.

"Силы Центрального командования США осуществили удары по Ирану 26 июня в качестве мощного ответа на вчерашнюю атаку на коммерческое судно, которое проходило через Ормузский пролив", - говорится в сообщении. В частности, как отмечает командование, военные США нанесли удары по местам хранения иранских ракет и беспилотников.

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили об ударах по позициям военных США в ближневосточном регионе, сообщает телеканал Press TV. При этом иранские военные уточнили, что удары были нанесены в ответ на атаку США, которая была совершена несколькими часами ранее.