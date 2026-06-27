0
0
203
НОВОСТИ

В районе Ормузского пролива США и Иран обменялись ударами

09:00 27.06.2026 Источник: Интерфакс

Военные США атаковали ряд иранских объектов в районе Ормузского пролива, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Эти данные позже подтвердили и в американском военном командовании. Там пояснили, что американские удары являются ответом на совершенную иранскими БПЛА атаку против коммерческого судна в Ормузском проливе.

"Силы Центрального командования США осуществили удары по Ирану 26 июня в качестве мощного ответа на вчерашнюю атаку на коммерческое судно, которое проходило через Ормузский пролив", - говорится в сообщении. В частности, как отмечает командование, военные США нанесли удары по местам хранения иранских ракет и беспилотников.

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) заявили об ударах по позициям военных США в ближневосточном регионе, сообщает телеканал Press TV. При этом иранские военные уточнили, что удары были нанесены в ответ на атаку США, которая была совершена несколькими часами ранее.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 27.06.2026
Apple пытается получить разрешение на покупку чипов у компании из КНР, внесенной в «черный список» Пентагона - FT
0
48
09:40 27.06.2026
США могут спровоцировать конфликт с Китаем, если выберут неверный подход к тайваньскому вопросу – посольство КНР
0
168
09:20 27.06.2026
Специальный робот-буксир займется спасением орбитальной обсерватории NASA Swift
0
192
09:10 27.06.2026
В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 238 тыс. га
0
178
21:50 26.06.2026
Армения и Иран обсудили развитие инфраструктуры в пограничной зоне
0
801
21:35 26.06.2026
Массовая драка депутатов произошла в парламенте Грузии
0
770
19:10 26.06.2026
За авторизацию пользователей в РФ через зарубежные сервисы введен штраф
0
1089
18:50 26.06.2026
Закон по противодействию телефонным и интернет-мошенникам подписан Путиным
0
910
17:50 26.06.2026
Обновленное здание школы в Южном Медведкове откроется 1 сентября — Собянин
0
782
17:40 26.06.2026
Песков заявил, что гордится гимнастками из РФ, решившими не выступать на Кубке вызова
0
1084

Возврат к списку