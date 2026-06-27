0
0
174
НОВОСТИ

Специальный робот-буксир займется спасением орбитальной обсерватории NASA Swift

09:20 27.06.2026 Источник: Интерфакс

NASA планирует 30 июня запустить экспериментальный спутник-буксир, который поможет поднять орбиту резко теряющей высоту обсерватории Swift, работающей более 20 лет и специализирующейся на изучении космических гамма-всплесков.

Как сообщает американское космическое ведомство, в рамках миссии по продлению жизни обсерватории роботизированный аппарат LINK будет выведен на орбиту с помощью ракеты Pegasus XL воздушного базирования.

Ракета будет запущена с высоты 12 километров с борта самолёта-носителя Stargazer, который поднимется с атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана в предстоящий вторник в 00:23 по местному времени (в 13:23 по Москве).

Спутник, специально созданный компанией Katalyst Space для таких миссий, должен будет в автоматическом режиме сблизиться с космической обсерваторией и захватить ее манипуляторами. Затем с помощью бортовой двигательной системы он в течение нескольких месяцев постепенно поднимет обсерваторию на заданную высоту, предотвратив ее вхождение в атмосферу Земли, ожидавшееся в конце этого года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 27.06.2026
Apple пытается получить разрешение на покупку чипов у компании из КНР, внесенной в «черный список» Пентагона - FT
0
48
09:40 27.06.2026
США могут спровоцировать конфликт с Китаем, если выберут неверный подход к тайваньскому вопросу – посольство КНР
0
168
09:10 27.06.2026
В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 238 тыс. га
0
178
09:00 27.06.2026
В районе Ормузского пролива США и Иран обменялись ударами
0
220
21:50 26.06.2026
Армения и Иран обсудили развитие инфраструктуры в пограничной зоне
0
801
21:35 26.06.2026
Массовая драка депутатов произошла в парламенте Грузии
0
770
19:10 26.06.2026
За авторизацию пользователей в РФ через зарубежные сервисы введен штраф
0
1089
18:50 26.06.2026
Закон по противодействию телефонным и интернет-мошенникам подписан Путиным
0
910
17:50 26.06.2026
Обновленное здание школы в Южном Медведкове откроется 1 сентября — Собянин
0
782
17:40 26.06.2026
Песков заявил, что гордится гимнастками из РФ, решившими не выступать на Кубке вызова
0
1084

Возврат к списку