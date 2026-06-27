Специальный робот-буксир займется спасением орбитальной обсерватории NASA Swift
09:20 27.06.2026 Источник: Интерфакс
NASA планирует 30 июня запустить экспериментальный спутник-буксир, который поможет поднять орбиту резко теряющей высоту обсерватории Swift, работающей более 20 лет и специализирующейся на изучении космических гамма-всплесков.
Как сообщает американское космическое ведомство, в рамках миссии по продлению жизни обсерватории роботизированный аппарат LINK будет выведен на орбиту с помощью ракеты Pegasus XL воздушного базирования.
Ракета будет запущена с высоты 12 километров с борта самолёта-носителя Stargazer, который поднимется с атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана в предстоящий вторник в 00:23 по местному времени (в 13:23 по Москве).
Спутник, специально созданный компанией Katalyst Space для таких миссий, должен будет в автоматическом режиме сблизиться с космической обсерваторией и захватить ее манипуляторами. Затем с помощью бортовой двигательной системы он в течение нескольких месяцев постепенно поднимет обсерваторию на заданную высоту, предотвратив ее вхождение в атмосферу Земли, ожидавшееся в конце этого года.
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