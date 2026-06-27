В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 238 тыс. га

09:10 Источник: Интерфакс

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае в субботу превысила 238 тыс. га, следует из оперативной информации на официальном сайте лесопожарного центра региона. По его данным, на 12:08 (08:08 мск) 27 июня на территории Красноярского края действует 181 лесной пожар.

"Очаги возгораний действуют в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском, Богучанском и Кежемском муниципальных округах. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в тушении пожаров принимают участие 1 тыс. 890 человек и 47 единиц техники. На севере края обстановка осложняется жарой и участками леса, которые повредил шелкопряд.