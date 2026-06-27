США могут спровоцировать конфликт с Китаем, если выберут неверный подход к тайваньскому вопросу – посольство КНР
09:40 27.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты рискуют спровоцировать прямое столкновение или даже конфликт с Китаем в случае выработки неверных подходов к тайваньскому вопросу. С таким предупреждением в адрес американского правительства выступило посольство КНР в Вашингтоне, комментируя высказывания помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана Майкла Десомбре о поставках оружия Тайваню.
«Позиция Китая, заключающаяся в твердом противодействии поставкам Соединенными Штатами оружия региону Тайваня, — последовательная и ясная», — заявил в пятницу ТАСС пресс-секретарь посольства Лю Чан. По его словам, «тайваньский вопрос является самым важным в китайско-американских отношениях, влияет на ситуацию в целом». «Если [его] решать хорошо, то двусторонние отношения могут оставаться в общем стабильными, позволяя обеим сторонам уделять больше внимания взаимовыгодному сотрудничеству. Если [с тайванским вопросом] обращаться неверно, то две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт, ввергая весь комплекс китайско-американских отношений в чрезвычайно опасную ситуацию», — подчеркнул дипломат.
НОВОСТИ
- 10:32 27.06.2026
- Apple пытается получить разрешение на покупку чипов у компании из КНР, внесенной в «черный список» Пентагона - FT
- 09:20 27.06.2026
- Специальный робот-буксир займется спасением орбитальной обсерватории NASA Swift
- 09:10 27.06.2026
- В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 238 тыс. га
- 09:00 27.06.2026
- В районе Ормузского пролива США и Иран обменялись ударами
- 21:50 26.06.2026
- Армения и Иран обсудили развитие инфраструктуры в пограничной зоне
- 21:35 26.06.2026
- Массовая драка депутатов произошла в парламенте Грузии
- 19:10 26.06.2026
- За авторизацию пользователей в РФ через зарубежные сервисы введен штраф
- 18:50 26.06.2026
- Закон по противодействию телефонным и интернет-мошенникам подписан Путиным
- 17:50 26.06.2026
- Обновленное здание школы в Южном Медведкове откроется 1 сентября — Собянин
- 17:40 26.06.2026
- Песков заявил, что гордится гимнастками из РФ, решившими не выступать на Кубке вызова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать