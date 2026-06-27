США могут спровоцировать конфликт с Китаем, если выберут неверный подход к тайваньскому вопросу – посольство КНР

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рискуют спровоцировать прямое столкновение или даже конфликт с Китаем в случае выработки неверных подходов к тайваньскому вопросу. С таким предупреждением в адрес американского правительства выступило посольство КНР в Вашингтоне, комментируя высказывания помощника госсекретаря США по делам стран Восточной Азии и Тихого океана Майкла Десомбре о поставках оружия Тайваню.

«Позиция Китая, заключающаяся в твердом противодействии поставкам Соединенными Штатами оружия региону Тайваня, — последовательная и ясная», — заявил в пятницу ТАСС пресс-секретарь посольства Лю Чан. По его словам, «тайваньский вопрос является самым важным в китайско-американских отношениях, влияет на ситуацию в целом». «Если [его] решать хорошо, то двусторонние отношения могут оставаться в общем стабильными, позволяя обеим сторонам уделять больше внимания взаимовыгодному сотрудничеству. Если [с тайванским вопросом] обращаться неверно, то две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт, ввергая весь комплекс китайско-американских отношений в чрезвычайно опасную ситуацию», — подчеркнул дипломат.