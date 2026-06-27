В Белом доме работают над подготовкой визита Трампа в Индию - Рубио
11:15 27.06.2026 Источник: Интерфакс
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что посетит Индию в конце года, чтобы подготовить визит президента США Дональда Трампа в эту страну.
"Я с нетерпением жду возвращения (в Индию) до конца года и подготовки президентского визита в начале следующего года", - сказал Рубио в интервью агентству IANS.
По словам госсекретаря США, в настоящее время администрация Трампа работает над визитом президента в Индию, что подчеркивает растущую динамику в отношениях Индии и США. Он также отметил, что обе страны приближаются к заключению двустороннего торгового соглашения.
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