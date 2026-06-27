Запрос на добросовестность банкротства: как сделать сферу прозрачной и безопасной

12:06

Развитие института потребительского банкротства обсудили на сессии «Реабилитация и восстановление платёжеспособности граждан» в ходе XIV Петербургского международного юридического форума. Дискуссия прошла при поддержке Сбера.

В обсуждении участвовали начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов, президент Союза арбитражных управляющих «Национальный Центр Реструктуризации и Банкротства» Валерия Азбиль, заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного права Российского государственного университета правосудия имени В. М. Лебедева Александр Кирпичёв и президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Андрей Чумаков. Модерировал беседу заместитель генерального директора АО «Интерфакс» Алексей Юхнин.

Перед началом дискуссии Алексей Юхнин озвучил статистику. Так, в прошлом году суды признали банкротами 568 тыс. граждан, а за первые пять месяцев текущего года — уже 230 тыс. Рост числа процедур замедлился и составляет менее 10%. Процедура внесудебного банкротства также становится массовым явлением: в прошлом году её прошли 68 тыс. человек, за пять месяцев этого года — ещё 28 тыс. При этом отмечается почти двукратный рост случаев неосвобождения от долгов (4,2 тыс. дел). Несмотря на сохраняющийся низкий интерес к реструктуризации долга, наблюдается взрывной рост утверждённых планов реструктуризации (+139% год к году).

Первым выступил Евгений Акимов. Он обратил внимание, что в России формируется судебная практика более индивидуализированного подхода к признанию граждан банкротами.

«Мы видим, что рост процедур банкротства не останавливается, хотя за первые пять месяцев произошло существенное замедление этого роста, – сказал Евгений Акимов. – Почему же так происходит? Безусловно, в основе лежат сложные финансовые ситуации, в которые попадают люди по разным причинам. Но ещё одна причина — деятельность недобросовестных посредников. Они загоняют в банкротство людей, которым оно вовсе не нужно, потому что они могли бы погасить свои кредиты».

Добросовестного поведения можно добиваться разными путями, пояснил Евгений Акимов. Первый — это регулирование деятельности посредников, которые оказывают гражданам услуги в области банкротства. Их нужно превратить из так называемых раздолжнителей в долговых консультантов. То есть необходима институционализация этого вида деятельности. Это можно сделать более мягко — через саморегулирование. Или более жёстко — через принятие соответствующих законов, подчеркнул представитель Сбера.

Второй путь — это борьба с недобросовестными практиками, в том числе с недобросовестной рекламой, а также с неправомерным поведением людей до процедуры банкротства и в самой процедуре. Евгений Акимов отметил, что банкротство является «сильнодействующим лекарством», применять которое следует только при наличии реальных финансовых проблем.

Александр Кирпичёв констатировал, что в международной практике суды всё чаще отходят от формального подхода к банкротству граждан. Правосудие стремится найти компромисс между интересами кредиторов и жизненной ситуацией должника. В российской практике этот тренд, в частности, проявляется в тщательной проверке расходов банкрота на их обоснованность.

Валерия Азбиль в своей речи подчеркнула: рынок банкротства физлиц проходит трансформацию от «схемы» к осознанному инструменту. Это должно привести к росту числа кейсов с реструктуризацией долгов и снижению количества банкротств. Банки за последние годы изменили позицию и теперь активно помогают должникам выйти из кризиса вместо того, чтобы сразу списывать долги, заметила Валерия Азбиль. По её мнению, необходимо развивать механизм досудебного урегулирования, так как честный диалог до суда часто позволяет избежать банкротства и штрафов.

Завершил дискуссию Андрей Чумаков. Он считает, что так называемые раздолжнители нарушают баланс финансовой системы и права честных плательщиков. Выручка этих «консультантов» достигает сотен миллиардов рублей. Спикер призвал к более строгому регулированию деятельности в этой сфере и усилению защиты прав добросовестных заёмщиков. Это, по его мнению, поможет предотвратить распространение финансового нигилизма и злоупотреблений.

Петербургский международный юридический форум — крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса и государства.