ВСУ атаковали мемориальный музейный комплекс в Ростовской области - губернатор

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попадание дрона ВСУ зафиксировано на территории мемориального музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Случилось большое горе. Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея „Самбекские высоты“. По предварительной информации, есть пострадавшие, данные уточняются», — написал он.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, медики оказывают помощь пострадавшим. Детонации и пожара не зафиксировано, уточнил Слюсарь.