Пара истребителей МиГ-29 ВСУ с боекомплектом уничтожены прямо на аэродроме – МО РФ
14:45 27.06.2026 Источник: Интерфакс
Вооруженные силы России уничтожили боевые самолёты и наземную технику обеспечения украинской армии на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщает министерство обороны РФ.
В результате удара по аэродрому с применением двух беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 Сикер" уничтожены два самолёта МиГ-29 с боекомплектом авиационных средств поражения, топливозаправщик, специальный автомобиль АПА - 5Д (аэродромный подвижный агрегат), лётный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки самолётов к вылету", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в субботу.
Минобороны уточняет, что подготовка к вылету двух украинских истребителей МиГ-29 была выявлена "в ходе ведения разведывательно-ударных действий на аэродроме Вознесенск в Николаевской области".
"Один из боевых самолётов с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием (ЖБУ). Второй самолёт в ЖБУ производил заправку топливом от топливозаправщика", - говорится в сообщении.
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