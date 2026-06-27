Пара истребителей МиГ-29 ВСУ с боекомплектом уничтожены прямо на аэродроме – МО РФ

14:45 Источник: Интерфакс

Вооруженные силы России уничтожили боевые самолёты и наземную технику обеспечения украинской армии на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщает министерство обороны РФ.

В результате удара по аэродрому с применением двух беспилотных летательных аппаратов "Герань-4 Сикер" уничтожены два самолёта МиГ-29 с боекомплектом авиационных средств поражения, топливозаправщик, специальный автомобиль АПА - 5Д (аэродромный подвижный агрегат), лётный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки самолётов к вылету", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в субботу.

Минобороны уточняет, что подготовка к вылету двух украинских истребителей МиГ-29 была выявлена "в ходе ведения разведывательно-ударных действий на аэродроме Вознесенск в Николаевской области".

"Один из боевых самолётов с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием (ЖБУ). Второй самолёт в ЖБУ производил заправку топливом от топливозаправщика", - говорится в сообщении.