В Центрально-Африканской Республике произошла вспышка холеры

16:39 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вспышка холеры произошла в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), умерли 24 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения и народонаселения ЦАР Пьер Сомсе в выступлении по национальному телевидению.

«На текущий день выявлено 197 случаев заболевания холерой, — приводит его слова агентство Синьхуа. — Есть 24 летальных случая, уровень смертности — 12,2%». Министр отметил, что заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Эпицентр вспышки находится на юго-западе страны в округах Бимбо и Мбаики. Первый случай заболевания был выявлен 14 июня.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас вспышки холеры зарегистрированы в 14 странах Африки.