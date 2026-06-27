В Центрально-Африканской Республике произошла вспышка холеры
16:39 27.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вспышка холеры произошла в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), умерли 24 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения и народонаселения ЦАР Пьер Сомсе в выступлении по национальному телевидению.
«На текущий день выявлено 197 случаев заболевания холерой, — приводит его слова агентство Синьхуа. — Есть 24 летальных случая, уровень смертности — 12,2%». Министр отметил, что заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Эпицентр вспышки находится на юго-западе страны в округах Бимбо и Мбаики. Первый случай заболевания был выявлен 14 июня.
По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас вспышки холеры зарегистрированы в 14 странах Африки.
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