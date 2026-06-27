0
0
0
НОВОСТИ

В Центрально-Африканской Республике произошла вспышка холеры

16:39 27.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вспышка холеры произошла в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), умерли 24 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения и народонаселения ЦАР Пьер Сомсе в выступлении по национальному телевидению.

«На текущий день выявлено 197 случаев заболевания холерой, — приводит его слова агентство Синьхуа. — Есть 24 летальных случая, уровень смертности — 12,2%». Министр отметил, что заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Эпицентр вспышки находится на юго-западе страны в округах Бимбо и Мбаики. Первый случай заболевания был выявлен 14 июня.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас вспышки холеры зарегистрированы в 14 странах Африки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
19412
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
19863
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
19225
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
19435
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
19848
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
19559
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
22337
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
22487
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
22321
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
22096

Возврат к списку