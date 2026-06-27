На саммите G7 Трамп дал понять, что может отменить «Анкориджские понимания» - СМИ
17:21 27.06.2026 Источник: РБК
Президент США Дональд Трамп на саммите «Большой семерки» (G7) дал понять, что может отменить «Анкориджские понимания», согласно которым Вашингтон принял требование Москвы о переходе всего Донбасса под российский контроль. Об этом пишет Axios со ссылкой на двух чиновников, присутствовавших на саммите.
«Трамп был скептически настроен ко всему, что касалось Путина, и говорил о давлении на Россию, но другие лидеры не верят, что он действительно что-то предпримет», — сказал один из чиновников на условиях анонимности.
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