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Российские военные нанесли удар по заводу, производящему нефтепродукты для ВСУ – МО РФ

18:00 27.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России в районе Запорожья поразили завод по производству нефтепродуктов ООО «СП юкоил», используемый в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вооруженные силы России нанесли удар по предприятию топливно-энергетического комплекса используемого в интересах ВСУ в районе Запорожья. Вооруженные силы России продолжают наносить точные удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, снижая военно-экономический потенциал противника.

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