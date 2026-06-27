Вучич: Это мои последние дни и недели на посту президента Сербии
20:17 27.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич в ходе выступления на митинге своих сторонников в Белграде заявил, что находится на посту главы государства «последние недели».
«Это последний раз, когда я обращаюсь к вам перед таким большим количеством людей в качестве президента. В течение 14 лет я преданно служил своей стране, я преданно служил вам во всех сферах. Я люблю Сербию больше всего на свете. Я никогда не хотел служить никому больше, чем своей Родине, Сербии, и вам. Вам говорили, что я никогда не покину пост президента. Это мои последние дни и недели на посту президента республики», — отметил сербский лидер.
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