Вучич: Это мои последние дни и недели на посту президента Сербии

20:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич в ходе выступления на митинге своих сторонников в Белграде заявил, что находится на посту главы государства «последние недели».

«Это последний раз, когда я обращаюсь к вам перед таким большим количеством людей в качестве президента. В течение 14 лет я преданно служил своей стране, я преданно служил вам во всех сферах. Я люблю Сербию больше всего на свете. Я никогда не хотел служить никому больше, чем своей Родине, Сербии, и вам. Вам говорили, что я никогда не покину пост президента. Это мои последние дни и недели на посту президента республики», — отметил сербский лидер.