Если США военным путем завершат «свою работу», Ирана «больше не будет существовать» - Трамп
09:00 28.06.2026 Источник: Интерфакс
США нанесли удары по целям на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, сообщила государственная телекомпания Ирана IRIB. По ее утверждению, несколько снарядов попали в районе населенного пункта на острове.
Американские вооруженные силы нанесли очередные удары по Ирану за повторное нарушение соглашения о прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп.
"Американские самолеты только что нанесли удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям за повторное нарушение Соглашения о прекращении огня!", - написал он в соцсети Truth Social.
"Вполне возможно, что они никогда не научатся! Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить начатую нами работу. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет существовать!" - подчеркнул он.
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