Если США военным путем завершат «свою работу», Ирана «больше не будет существовать» - Трамп

09:00 Источник: Интерфакс

США нанесли удары по целям на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, сообщила государственная телекомпания Ирана IRIB. По ее утверждению, несколько снарядов попали в районе населенного пункта на острове.

Американские вооруженные силы нанесли очередные удары по Ирану за повторное нарушение соглашения о прекращении огня, заявил президент США Дональд Трамп.

"Американские самолеты только что нанесли удары по иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также по береговым радиолокационным станциям за повторное нарушение Соглашения о прекращении огня!", - написал он в соцсети Truth Social.

"Вполне возможно, что они никогда не научатся! Может наступить момент, когда мы больше не сможем быть разумными и будем вынуждены военным путем завершить начатую нами работу. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет существовать!" - подчеркнул он.