Агентство США по международному развитию (USAID) помогало финансировать «революцию» на Украине - Маск

11:45 Источник: РБК

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) помогало финансировать «революцию», «с которой начался [конфликт] между Россией и Украиной». Об этом он написал в посте в соцсети X (заблокирована в России).

«USAID действительно помогало финансировать Уханьский институт вирусологии, из-за которого погибли миллионы, а также революцию, с которой начался [конфликт] между Россией и Украиной», — написал Маск.(РБК)