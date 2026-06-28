Агентство США по международному развитию (USAID) помогало финансировать «революцию» на Украине - Маск
11:45 28.06.2026 Источник: РБК
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) помогало финансировать «революцию», «с которой начался [конфликт] между Россией и Украиной». Об этом он написал в посте в соцсети X (заблокирована в России).
«USAID действительно помогало финансировать Уханьский институт вирусологии, из-за которого погибли миллионы, а также революцию, с которой начался [конфликт] между Россией и Украиной», — написал Маск.(РБК)
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