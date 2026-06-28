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НОВОСТИ

Во Франции потерпел крушение самолет с парашютистами

14:46 28.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

11 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета с парашютистами в департаменте Мёрт и Мозель на северо-востоке Франции. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на префектуру.

Как уточняет издание L'Est républicain, среди них пять инструкторов, пять любителей и пилот.

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