Во Франции потерпел крушение самолет с парашютистами

14:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

11 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета с парашютистами в департаменте Мёрт и Мозель на северо-востоке Франции. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на префектуру.

Как уточняет издание L'Est républicain, среди них пять инструкторов, пять любителей и пилот.