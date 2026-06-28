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Жара в Германии перешагнула отметку в +40С

18:20 28.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германская метеослужба (DWD) третий день подряд фиксирует температурные рекорды. В воскресенье около 16:00 (17:00 мск) станция DWD в бранденбургском Кошене на немецко-польской границе зарегистрировала значение 41,7 градуса, передает телеканал N-tv со ссылкой на метеорологов.

В пятницу первый максимум в 41,3 градуса был отмечен в Саарбрюккене, а в субботу — 41,5 градуса в Древице (федеральная земля Саксония-Анхальт). Как считает метеоролог Карстен Брандт, это еще не предел. Столбики термометров могут подняться еще выше.

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