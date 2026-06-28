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НОВОСТИ

Путин: Украинский режим заплатит за свои преступления на курской земле утратой территорий

22:46 28.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим своей агрессией против Курской области вынудил Россию строить зону безопасности и таким образом территориями расплатится за преступления. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста «Вестей» Павла Зарубина.

«Украинский режим заплатит за свои преступления на курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье», — подчеркнул президент.

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