За ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбиты 209 украинских БПЛА
09:00 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 209 украинских БПЛА над регионами РФ, Азовским и Черным морями за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.
«С 20:00 мск 28 июня текущего года до 07:00 мск 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, и над акваториями Азовского и Черного морей», — сказали в военном ведомстве.
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