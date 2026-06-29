За ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбиты 209 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 209 украинских БПЛА над регионами РФ, Азовским и Черным морями за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 20:00 мск 28 июня текущего года до 07:00 мск 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, и над акваториями Азовского и Черного морей», — сказали в военном ведомстве.