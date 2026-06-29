0
0
104
НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбиты 209 украинских БПЛА

09:00 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 209 украинских БПЛА над регионами РФ, Азовским и Черным морями за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 20:00 мск 28 июня текущего года до 07:00 мск 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, и над акваториями Азовского и Черного морей», — сказали в военном ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 29.06.2026
Отношения КНР и Белоруссии переживают исторический пик — Си Цзиньпин
0
63
09:20 29.06.2026
Иран доказал, что Ормузский пролив находится под его контролем — Тейлор-Грин
0
103
09:05 29.06.2026
Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены
0
133
23:00 28.06.2026
Президент РФ сомневается, что лидеры Европы повлияли на позицию Трампа по Украине
0
731
22:46 28.06.2026
Путин: Украинский режим заплатит за свои преступления на курской земле утратой территорий
0
808
20:21 28.06.2026
Путин: На внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива
0
808
18:20 28.06.2026
Жара в Германии перешагнула отметку в +40С
0
963
16:00 28.06.2026
Правительство РФ приняло решение о снижении нормы обязательных продаж бензина на бирже
0
919
15:00 28.06.2026
СМИ назвали цену восстановления разрушений после ударов Ирана по базе США в Бахренйе
0
1284
14:46 28.06.2026
Во Франции потерпел крушение самолет с парашютистами
0
1011

Возврат к списку