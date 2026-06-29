09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы работают на месте, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал он в «Максе».