Иран доказал, что Ормузский пролив находится под его контролем — Тейлор-Грин
09:20 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран продемонстрировал, что способен открывать или закрывать Ормузский пролив в любое время по своему усмотрению. Такое мнение выразила в интервью ТАСС бывший член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия).
По ее оценке, США не удалось победить в развязанной вместе с Израилем войне с Ираном. Результаты американо-израильской военной операции против Ирана ударили по положению Соединенных Штатов на мировой арене, убеждена экс-законодательница. «Потому что [американский президент Дональд] Трамп явно не одержал победу в войне с Ираном. А Иран доказал следующее: они контролируют Ормузский пролив. И они могут его открыть или закрыть, когда захотят», — заявила Тейлор-Грин.
«Считаю, что это отразилось на положении Америки в мире. Думаю, что это, к сожалению [для Вашингтона], показало слабость. И эти карты были разыграны Трампом», — добавила она.
Бывшая законодательница являлась до недавних пор одним из ключевых единомышленников и союзников нынешнего хозяина Белого дома, который тоже представляет Республиканскую партию США. Тейлор-Грин принято считать одной из основных фигур в движении MAGA. MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой») — главный политический лозунг избирательной кампании Трампа 2016 года, прочно закрепившийся в лексиконе Соединенных Штатов. Однако несколько месяцев назад глава американской администрации фактически разорвал связи с Тейлор-Грин из-за резкой критики ею военных вмешательств Вашингтона за рубежом и операции Израиля в секторе Газа.
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