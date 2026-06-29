Иран доказал, что Ормузский пролив находится под его контролем — Тейлор-Грин

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран продемонстрировал, что способен открывать или закрывать Ормузский пролив в любое время по своему усмотрению. Такое мнение выразила в интервью ТАСС бывший член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия).

По ее оценке, США не удалось победить в развязанной вместе с Израилем войне с Ираном. Результаты американо-израильской военной операции против Ирана ударили по положению Соединенных Штатов на мировой арене, убеждена экс-законодательница. «Потому что [американский президент Дональд] Трамп явно не одержал победу в войне с Ираном. А Иран доказал следующее: они контролируют Ормузский пролив. И они могут его открыть или закрыть, когда захотят», — заявила Тейлор-Грин.

«Считаю, что это отразилось на положении Америки в мире. Думаю, что это, к сожалению [для Вашингтона], показало слабость. И эти карты были разыграны Трампом», — добавила она.

Бывшая законодательница являлась до недавних пор одним из ключевых единомышленников и союзников нынешнего хозяина Белого дома, который тоже представляет Республиканскую партию США. Тейлор-Грин принято считать одной из основных фигур в движении MAGA. MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку вновь великой») — главный политический лозунг избирательной кампании Трампа 2016 года, прочно закрепившийся в лексиконе Соединенных Штатов. Однако несколько месяцев назад глава американской администрации фактически разорвал связи с Тейлор-Грин из-за резкой критики ею военных вмешательств Вашингтона за рубежом и операции Израиля в секторе Газа.