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Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле

10:05 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банки и микрофинансовые организации с 1 июля смогут получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения для предупреждения возможного мошенничества — заключения договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Банки и микрофинансовые организации смогут оперативно получать из всех квалифицированных бюро кредитных историй сведения, способствующие предупреждению возможного мошенничества», — написал Володин в своем канале в «Максе», рассказывая о законах, вступающих в силу в июле.

Кроме того, по его словам, с 1 июля родители и другие законные представители смогут получать выписки по счетам и вкладам несовершеннолетних детей. «Это позволит отслеживать финансовые операции несовершеннолетних и защитит их от действий злоумышленников, включая вовлечение в преступную деятельность», — отметил Володин. Он напомнил, что с 2025 года Госдума приняла 13 законов, направленных на борьбу с мошенничеством.

Также, как сообщил председатель Госдумы, продолжится совершенствование миграционного законодательства. В частности, с 10 июня вступил в силу закон, вводящий административную ответственность за уклонение иностранных граждан от обязательного медицинского освидетельствования, а с 21 июня — закон об усилении уголовной ответственности за подделку и оборот официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Кроме того, с 27 июля существенно увеличиваются государственные пошлины для иностранных граждан. Так, при оформлении российского гражданства пошлина возрастет с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей, при оформлении разрешения на временное проживание — с 1,92 тыс. до 15 тыс. рублей, а при получении вида на жительство — с 6 тыс. до 30 тыс. рублей. «Решения направлены на совершенствование миграционной политики и повышение уровня безопасности в нашей стране», — отметил Володин.

Согласно опубликованным в канале карточкам, с 1 июля вступает в силу закон, направленный на повышение безопасности сделок с недвижимостью. Так, при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость личность правообладателя можно будет подтвердить через Единую биометрическую систему при условии подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью. Также напоминается, что с 26 июня введена административная ответственность за посредническое оформление электронных железнодорожных билетов лицами, не являющимися перевозчиками или их представителями. За такие нарушения предусмотрен штраф до 500 тыс. рублей.

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