Россияне больше боятся впасть в зависимость от ИИ, чем потерять из-за него работу — опрос

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среди страхов перед искусственным интеллектом россияне выделили главным зависимость от него, следует из опроса компании MWS AI (есть у ТАСС). В исследовании были рассмотрены различные страхи, и только 2% респондентов не имеют их совсем.

Опрошенные упомянули страх потерять приватность и быть под слежкой (28% ответов). Еще одна боязнь касается использования ИИ-технологий в военных целях (20%). Тем не менее зависимость от ИИ обгоняет эти страхи — она набрала 40% ответов среди 1,1 тыс. опрошенных. Также зависимость в четыре раза обогнала страх потерять работу из-за ИИ (9%).

Впасть в зависимость от технологий искусственного интеллекта страшатся как женщины, так и мужчины, их доли примерно одинаковые: 41% и 38%. Однако мужчины больше боятся военного использования ИИ: так ответили 25% при том, что среди женщин этот страх выделили 17%. Женщины, в свою очередь, больше опасаются слежки (30% против 23%).