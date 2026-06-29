0
0
146
НОВОСТИ

Россияне больше боятся впасть в зависимость от ИИ, чем потерять из-за него работу — опрос

10:20 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среди страхов перед искусственным интеллектом россияне выделили главным зависимость от него, следует из опроса компании MWS AI (есть у ТАСС). В исследовании были рассмотрены различные страхи, и только 2% респондентов не имеют их совсем.

Опрошенные упомянули страх потерять приватность и быть под слежкой (28% ответов). Еще одна боязнь касается использования ИИ-технологий в военных целях (20%). Тем не менее зависимость от ИИ обгоняет эти страхи — она набрала 40% ответов среди 1,1 тыс. опрошенных. Также зависимость в четыре раза обогнала страх потерять работу из-за ИИ (9%).

Впасть в зависимость от технологий искусственного интеллекта страшатся как женщины, так и мужчины, их доли примерно одинаковые: 41% и 38%. Однако мужчины больше боятся военного использования ИИ: так ответили 25% при том, что среди женщин этот страх выделили 17%. Женщины, в свою очередь, больше опасаются слежки (30% против 23%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 29.06.2026
ЦАХАЛ нанес удары по трем командным центрам «Хезболлах» в ответ на нарушения перемирия
0
0
11:05 29.06.2026
ИИ активно внедряется в ПВО, результат должен быть к ноябрю — Белоусов
0
57
11:00 29.06.2026
ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле сторонником террористической организации
0
68
10:32 29.06.2026
Стоимость морских грузоперевозок в мире выросла до рекордного уровня из-за пошлин США — FT
0
132
10:05 29.06.2026
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле
0
183
10:00 29.06.2026
Ряд чиновников ЕС выступают за ликвидацию внешнеполитической службы — Politico
0
189
09:32 29.06.2026
Отношения КНР и Белоруссии переживают исторический пик — Си Цзиньпин
0
222
09:20 29.06.2026
Иран доказал, что Ормузский пролив находится под его контролем — Тейлор-Грин
0
250
09:05 29.06.2026
Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены
0
258
09:00 29.06.2026
За ночь над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбиты 209 украинских БПЛА
0
235

Возврат к списку