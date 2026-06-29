Стоимость морских грузоперевозок в мире выросла до рекордного уровня из-за пошлин США — FT
10:32 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость морских грузоперевозок в мире выросла до рекордного уровня за последние два года в преддверии введения США новых таможенных пошлин, сообщила газета The Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.
Ставки на маршрутах между Азией и восточным побережьем США, а также между Азией и Европой на прошлой неделе достигли самой высокой отметки с лета 2024 года, информирует судоходная цифровая платформа Freightos.
По ее данным, доставка стандартного 40-футового контейнера (длиной 12,9 метра, шириной 2,44 м и высотой 2,59 м) по маршруту Китай — восточное побережье США подскочила до $7 880, что на 62% больше, чем месяцем ранее. Стоимость таких грузоперевозок между Китаем и Средиземноморьем выросла на 47%, до $6 431.
«Неопределенность в отношении пошлин и стоимости судового топлива привела к ускоренной погрузке товаров, особенно в США, что резко повысило ставки фрахта», — говорится в заявлении крупнейшей ассоциации судовладельцев BIMCO. Клиенты и компании по грузоперевозкам переносят, по словам представителя Freightos Джуды Левина, поставки на более ранний срок, чтобы избежать потенциальных сбоев летом, а также роста цен на топливо вследствие кризиса на Ближнем Востоке.
Как сообщалось ранее, США намерены в июле наложить новые пошлины в размере 10% или 12,5% на продукцию из примерно 60 государств. Подобное решение принято по итогам начатого в марте разбирательства в отношении действующих в этих странах норм, касающихся импорта произведенных с использованием принудительного труда товаров.
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