ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле сторонником террористической организации
11:00 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ предотвратили поджог синагоги в Ярославле, задержан приверженец международной террористической организации (МТО), собиравшийся затем выехать в Сирию. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности на территории Ярославской области пресечена подготовка террористического акта гражданином России», — сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, злоумышленник, являясь сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации, по указанию куратора из Сирии приобрел составные компоненты и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью.
«В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства <…>. После совершения поджога фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды МТО», — отметили в ЦОС.
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