ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле сторонником террористической организации

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ предотвратили поджог синагоги в Ярославле, задержан приверженец международной террористической организации (МТО), собиравшийся затем выехать в Сирию. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности на территории Ярославской области пресечена подготовка террористического акта гражданином России», — сообщили в ЦОС. По данным ФСБ, злоумышленник, являясь сторонником запрещенной на территории РФ международной террористической организации, по указанию куратора из Сирии приобрел составные компоненты и химические вещества для изготовления бутылок с зажигательной смесью.

«В дальнейшем он планировал осуществить нападение на расположенное в Ярославле культовое еврейское учреждение с использованием самодельного зажигательного устройства <…>. После совершения поджога фигурант планировал выехать в Сирию и вступить в ряды МТО», — отметили в ЦОС.