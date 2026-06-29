ИИ активно внедряется в ПВО, результат должен быть к ноябрю — Белоусов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Системы искусственного интеллекта активно внедряются в противовоздушную оборону, результат должен быть реализован к ноябрю. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на встрече с военкорами, где присутствовал ТАСС.

«Большой куст искусственного интеллекта — это поддержка принятия решений. Мы уже сейчас активно этим занимаемся, я имею в виду в ПВО. Это один из семи проектов, которые мы должны реализовать до конца этого года. Будем вместе с рядом гражданских компаний, по крайней мере с одной. Мы все это активно развиваем, и результат должен быть реализован к ноябрю», — сказал он.