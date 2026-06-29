ЦАХАЛ нанес удары по трем командным центрам «Хезболлах» в ответ на нарушения перемирия

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ на нарушения соглашения о прекращении огня нанесла удары по трем командным центрам шиитской организации «Хезболлах» на юге Ливана.

«В ответ на нарушения движением „Хезболлах“ соглашения о прекращении огня, выражавшиеся в продолжающихся нападениях на солдат ЦАХАЛ в зоне безопасности, ЦАХАЛ нанес удары по трем командным центрам „Хезболлах“ в районах Набатии и Майфадуна на юге Ливана», — говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Кроме того, «солдаты подбили ракетную установку, использовавшуюся „Хезболлах“ для ведения огня по ним», добавили в ведомстве.