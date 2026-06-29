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Украинцы должны готовиться к отключениям света из-за жары — гендиректор энергокомпании

11:32 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинцам следует готовиться к возможным отключениям электричества из-за аномальной жары. Об этом заявил генеральный директор компании YASNO (входит в украинский энергетический холдинг «ДТЭК») Сергей Коваленко.

По его словам, на Украине сейчас период аномальной жары, что приводит к резкому росту потребления электричества. «Но сейчас как раз продолжается активный сезон ремонтов и восстановления. Часть инфраструктуры находится в ремонтах, часть работает буквально на пределе своих возможностей. Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме», — написал он на своей странице в соцсети.

По мнению Коваленко, каждые +3 градуса по Цельсию в Киеве сейчас увеличивают нагрузку на энергосистему примерно на 100 МВт. Коваленко посоветовал украинцам зарядить гаджеты и «быть готовыми к различным сценариям».

Ранее глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил, что летом на Украине могут отключать электричество до пяти часов.

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