Расходы в Петербурге за год выросли на 10% преимущественно за счет местного спроса

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В марте — мае 2026 года потребление в Санкт-Петербурге выросло на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако в целом по стране расходы увеличились на 18%. Это выше общей инфляции 5,3%, но заметно ниже общероссийского темпа 18%. При этом траты самих петербуржцев выросли на 10%, а гостей города — только на 4%. К Финансовому конгрессу Банка России СберИндекс представил результаты нового исследования потребления в Северной столице.

Больше всего — на 29% — выросли траты на маркетплейсах. В Санкт-Петербурге на них пришлось 17% оборота — и 41% всего прироста расходов. Средний чек онлайн-заказа за год подрос с 2,5 тыс. до 2,9 тыс. рублей, средняя частота покупок (за трёхмесячный период) — с 16 до 18.

Траты на ЖКХ увеличились на 23% и обеспечили 16% прироста. Средний чек вырос с 4,3 тыс. до 5 тыс. рублей. Траты в продовольственных магазинах увеличились на 5% и составили 24% всех расходов петербуржцев — это самая популярная категория. А вот расходы на товары для строительства, ремонта и дачи снизились на 6%, на одежду и обувь — на 0,8%.

Среди петербуржцев основной прирост трат обеспечили покупатели с высоким уровнем расходов. Три возрастные группы — 25–34, 35–44 и 45–54 года — сформировали 39% городского оборота, но создали 87% его прироста. Особенно заметна их роль на маркетплейсах: 44% оборота и 71% прироста.

У туристов картина другая. Люди 15–24, 25–34 и 35–44 лет со средним уровнем расходов дали 92% прироста. При этом туристы 35–44 и 45–54 лет с более высокими расходами сократили потребление на 7% и 6% соответственно.

«Туристический спрос заметнее всего в развлечениях, общепите, одежде и медицинских услугах, – отметила Дарья Цыплакова, управляющий директор, руководитель лаборатории «СберИндекс». – В этих категориях доля туристов в общем потреблении максимальна — 11%, 9%, 8% и 7% соответственно. Если у гостей Санкт-Петербурга на общепит приходится 27% всех расходов, то у местных жителей — всего 8%. Однако за год расходы туристов на рестораны и кафе почти не изменились, а петербуржцев — выросли на 5%. Средний чек туриста в общепите выше — 1 тыс. рублей против 700 рублей у местных жителей».