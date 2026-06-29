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Мужчина и женщина пропали в тайге под Красноярском, они собирались сплавляться по реке

12:00 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели ведут поиски мужчины и женщины, пропавших в Ирбейско-Саянском муниципальном округе Красноярского края. В краевой службе «Спасатель» сообщили, что они еще 20 июня собирались сплавляться по реке Агул.

«Спасатели Канского поисково-спасательного отряда по заявке сотрудников полиции выезжали на поиски двух человек — 45-летней женщины и 43-летнего мужчины, которые 20 июня должны были сплавляться по реке Агул в Ирбейско-Саянском муниципальном округе, после чего перестали выходить на связь, их местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении в «Максе».

В ходе поиска спасатели обследовали 58 км береговой линии и 40 тыс. кв. метров эхолотом. «Граждане не найдены, их поиски будут продолжены», — пояснили в службе.

В ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии ТАСС рассказали, что пропавшие были парой.

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