Более половины нидерландцев считают политику США угрозой для НАТО — опрос

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины жителей Нидерландов считают, что нынешняя политика США может привести к распаду НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного нидерландским институтом международных отношений Clingendael.

Согласно итогам исследования, 56% респондентов полагают, что нынешние действия США представляют серьезную угрозу для существования Североатлантического альянса. Кроме того, 57% опрошенных выступают за создание отдельного военного союза стран ЕС.

Вместе с тем большинство жителей страны признают, что Европа пока не способна полностью отказаться от американских гарантий безопасности. Так, 78% считают, что Нидерланды зависят от США в вопросах своей обороны, а 44% не верят, что европейские страны смогли бы одержать победу в вооруженном столкновении без поддержки Вашингтона.