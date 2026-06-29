ВС РФ освободили Богодаровку в Днепропетровской области

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области», — говорится в сообщении.