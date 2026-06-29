ВСУ за сутки потеряли более 1,5 тыс. военных на всех участках СВО

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общие суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 550 военных, следует из данных Минобороны РФ.

В зоне группировки «Север» противник потерял свыше 220 солдат, в зоне группировки «Запад» — до 225. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили более 240 и свыше 300 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли более 485 солдат в зоне группировки «Восток» и до 80 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».