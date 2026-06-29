Собянин: В Московском дворце пионеров доступно 1,5 тыс. программ допобразования

13:00

Московский дворец пионеров отмечает 90-летие и сейчас он является частю образовательного комплекса «Воробьевы горы», а также одним из крупнейших учреждений дополнительного образования в России. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, многие годы он был местом, где развивались таланты нескольких поколений горожан. Например, среди его выпускников Ролан Быков, Наталья Гундарева, Игорь Кваша, Сергей Рязанский, Александр Митта, Тамара Синявская.

Глава города напомнил, что история учреждения началась в 1936 году с открытия Московского городского Дома пионеров и октябрят в переулке Стопани. Дом пионеров стал главным центром досуга московских школьников. В 1937 году был создан ансамбль песни и пляски, получивший потом имя Владимира Локтева. В годы Великой Отечественной войны воспитанники и преподаватели Дома пионеров оказывали помощь фронту - выступали в госпиталях, мастерили ящики для мин, патронов и гранат, плели маскировочные сети, шили санитарные сумки и теплые наушники, вязали перчатки и варежки. А после окончания войны, в 1946 году в Доме пионеров организовали около 100 кружков, которые посещали более 3000 детей. В 1962 года было открыто новое здание на Ленинских горах, спроектированное архитектором Игорем Покровским, которое теперь считается памятником советского модернизма.

Сейчас это крупнейший в стране досуговый центр. «На его территории площадью 44 гектара расположено 14 профильных центров, в том числе концертные и театральные залы, планетарий, обсерватория, ботанический и зимний сады, выставочные пространства, спортивные объекты и музейные площадки», — отметил градоначальник.

Сейчас в Московском дворце пионеров проходят обучение более 56 тыс. детей по более чем 1500 программам. Эти дети ежегодно становятся победителями и призерами российских и международных конкурсов, олимпиад и соревнований.