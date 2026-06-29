Реконструкция Воробьевского путепровода завершится до конца года — мэр Москвы

13:09

Процесс комплексной реконструкции Воробьевского путепровода завершится до конца 2026 года. По словам мэра столицы Сергея Собянина, эта реконструкция стала частью большой программы повышения надежности и продления сроков службы транспортной инфраструктуры.

Как отмечает градоначальник, за последние годы в Москве были приведены в порядок около 60 мостов. Только в 2025 году были завершены работы на семи объектах, среди которых Ростокинский акведук, Сколковский мост, автодорожные путепроводы Косино — МКАД, Владычино — Крутицы, Коксогазовый, Краснопресненский путепроводы и эстакада Варшавская — МКАД. В 2026 году планируют реконструировать еще несколько крупных дорожных сооружений.

Напомним, Воробьевский путепровод был построен в 1958 году в Гагаринском районе Москвы на пересечении проспекта Вернадского с улицей Косыгина. Протяженность объекта - около 65 метров, ширина моста в осях перил — 71 метр, проезжая часть — 53 метра и два тротуара по 8,8 метра. Высота — примерно семь метров. Автотранспорт движется по путепроводу по девяти полосам: пять по улице Косыгина в направлении Ленинского проспекта и четыре в направлении Мичуринского проспекта.

В 2024 году было организовано обследование путепровода, выявившее ряд серьезных дефектов мостового сооружения. Среди нх, например, были такие проблемы как разрушение бетона и образование сталактитов на плите проезжей части между балками, обнажение и коррозия арматуры, просадка плит укрепления насыпи опор путепровода. Для модернизации важного транспортного объекта разработали проект комплексной реконструкции путепровода, которая стартовала в августе 2025 года. При этом работы оказались продолжением обновления прилегающих магистралей: улицы Косыгина, Комсомольского проспекта и проспекта Вернадского. Специалисты полностью заменят существующие балки сборным железобетонным пролетным строением, которое в поперечном сечении будет состоять из 46 балок. Заменены будут также стойки промежуточных опор, ригели опор, конструкции мостового полотна, барьерного и перильного ограждений. Строители переустроят подпорные стены, обновят деформационные швы и укрепят конусы. По словам мэра, сейчас путепровод готов на 70%.