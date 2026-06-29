В ЦБ указали на влияние роста цен на топливо на инфляционные ожидания

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост цен на топливо оказывает существенное влияние на инфляционные ожидания, Центробанк будет следить за ситуацией на рынке. Об этом журналистам сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин.

«Мы будем следить за ситуацией, за тем, насколько те меры, которые предпринимает правительство, стабилизируют ситуацию на рынке топлива. Наверное, с учетом этого актуализируем свой прогноз к июльскому заседанию. Также важным фактором будет масштаб влияния ценовой динамики на инфляционные ожидания, которые мы получим в июльских замерах и для населения, и для бизнеса», — сообщил он кулуарах «Летней школы» Банка России.

При этом ситуация на топливном рынке не вызывает необходимости созывать экстренные заседания совета директоров по ставке, добавил он.