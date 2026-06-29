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НОВОСТИ

Лукашенко не передавал Путину никаких посланий от Зеленского — Песков

13:32 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не передавал президенту РФ Владимиру Путину никаких посланий от Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

26-27 июня в резиденции Путина на Валдае состоялась неформальная встреча лидеров РФ и Белоруссии.

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