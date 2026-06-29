Лукашенко не передавал Путину никаких посланий от Зеленского — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не передавал президенту РФ Владимиру Путину никаких посланий от Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

26-27 июня в резиденции Путина на Валдае состоялась неформальная встреча лидеров РФ и Белоруссии.