Свыше 770 зданий повреждены или разрушены из-за землетрясения в Венесуэле
13:12 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 774 здания были повреждены или полностью разрушены в результате землетрясения, произошедшего 24 июня в Венесуэле. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламент) страны Хорхе Родригес.
Как говорится в пресс-релизе министерства информации и связи, всего при ударе стихии пострадали более 2,5 тыс. зданий и объектов инфраструктуры. «Число зданий, поврежденных или разрушенных, возросло до 774», — отметил Родригес. Он уточнил, что полностью обрушились 189 зданий.
В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. После этого произошло более 500 афтершоков. Согласно последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1 450, в больницах находятся более 3,2 тысячи человек с травмами. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
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