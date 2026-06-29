Путин и Лукашенко обсуждали попытки провоцирования Минска — Песков
14:00 29.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров на Валдае обсуждали стратегические вопросы, включая региональную безопасность и попытки провоцирования в отношении Белоруссии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сами главы государств обсуждали более стратегические вопросы, включая вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Белоруссии. Все это обсуждалось», — пояснил Песков.
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